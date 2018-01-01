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01.01.2018 15:52
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов потерял лидерство в общем зачете "Тур де Ски"

Текст: Илья Зубко
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место на третьем этапе престижнейшей многодневной гонки "Тур де Ски". Он уступил швейцарцу Дарио Колонье, празднующему вторую победу подряд, 17,6 секунды. Третье место на этапе занял еще один россиянин Александр Большунов с отставанием с 45,5 секунды.

Устюгов - действующий победитель "Тур де Ски". И нынешнюю многодневку он начал соответственно этому статусу, первенствовав в спринте. Но 15 километров "классикой" накануне выиграл Дарио Колонья, опередивший Сергея аж на 37,1 секунды. В общем зачете швейцарец подобрался к Устюгову максимально близко - на гонку преследования они ушли с разницей в 1,6 секунды.

Фото: AP
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Колонья отсиживаться за спиной россиянина не стал. Он быстро решился на рывок, и Сергей предложенный конкурентом темп удержать не смог. Просвет между ними быстро увеличился до пары десятков секунд, и все оставшееся время Устюгов старался минимизировать потери. В этом россиянин преуспел. Более того, на последнем круге он смог у Колоньи несколько важных секунд отыграть и уступил 17,6 с.

Еще пять секунд преимущества над Устюговым в общем зачете Дарио получит в качестве бонусов за победу в гонке. Но эта фора не выглядит критичной, поскольку на следующем этапе в немецком Оберсдорфе 3 января спортсмены побегут спринт. А в этой дисциплине Сергей выглядит пока предпочтительнее возрастного швейцарца.

Что же касается Александра Большунова, то ему гонка не слишком удалась. Он перед стартом имел преимущество в полминуты над целой группой преследователей. И практически всю эту фору растерял. Тем не менее, Большунов пока остается в тройке лучших, и этот факт не может не радовать российских болельщиков.

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