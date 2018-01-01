Лыжник Устюгов потерял лидерство в общем зачете "Тур де Ски"

Устюгов - действующий победитель "Тур де Ски". И нынешнюю многодневку он начал соответственно этому статусу, первенствовав в спринте. Но 15 километров "классикой" накануне выиграл Дарио Колонья, опередивший Сергея аж на 37,1 секунды. В общем зачете швейцарец подобрался к Устюгову максимально близко - на гонку преследования они ушли с разницей в 1,6 секунды.

Колонья отсиживаться за спиной россиянина не стал. Он быстро решился на рывок, и Сергей предложенный конкурентом темп удержать не смог. Просвет между ними быстро увеличился до пары десятков секунд, и все оставшееся время Устюгов старался минимизировать потери. В этом россиянин преуспел. Более того, на последнем круге он смог у Колоньи несколько важных секунд отыграть и уступил 17,6 с.

Еще пять секунд преимущества над Устюговым в общем зачете Дарио получит в качестве бонусов за победу в гонке. Но эта фора не выглядит критичной, поскольку на следующем этапе в немецком Оберсдорфе 3 января спортсмены побегут спринт. А в этой дисциплине Сергей выглядит пока предпочтительнее возрастного швейцарца.

Что же касается Александра Большунова, то ему гонка не слишком удалась. Он перед стартом имел преимущество в полминуты над целой группой преследователей. И практически всю эту фору растерял. Тем не менее, Большунов пока остается в тройке лучших, и этот факт не может не радовать российских болельщиков.