Новозеландцы возвели остров, чтобы обойти запрет на распитие алкоголя

Группе новозеландцев с полуострова Коромандель пришлось проявить творческое мышление и немало потрудиться, чтобы обойти закон о запрете на выпивку в общественных местах.

Молодые люди, решившие понаблюдать за новогодними фейерверками под алкогольные напитки, во время отлива построили в прибрежных водах небольшой островок, где установили стол для пикника и ящик для охлаждения напитков, сообщает BBC.

В итоге находчивые граждане заявили, что устроили посиделки в международных водах", с чем согласились и полицейские. "Если бы я знал об этом острове, вероятно, присоединился бы к ним", - пошутил глава местной полиции Джон Келли.

Отмечается, что запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах в новогодний период грозит штрафом в 180 долларов США или арестом.