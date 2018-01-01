Под Витебском предотвратили наезд автомобиля на толпу горожан

В райцентре Поставы Витебской области Беларуси удалось предотвратить трагедию, которая могла омрачить в республике празднование Нового года.

В ночь на 1 января примерно в 3:00 легковой автомобиль Volvo сбил временный дорожный знак "Въезд запрещен" и попытался проехать к зоне массовых гуляний, организованных по случаю праздника. Однако сделать это водителю не удалось - машина врезалась в заблаговременно выставленный полицией для блокировки проезда грузовик МАЗ.

Как выяснилось, 27-летний водитель иномарки был пьян, он при ударе не пострадал. Его 29-летняя супруга, сидевшая на пассажирском месте, получила травмы и была госпитализирована.

"Благодаря комплексу профилактических мер, организованных в местах проведения мероприятий, не допущено совершения преступлений или чрезвычайных происшествий", - цитирует агентство БЕЛТА официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.