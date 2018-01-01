При крушении самолета в Австралии погиб британский миллионер

Глава кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо его родственников погибли при крушении самолета в Австралии, передает РИА Новости.

Ранее "РГ" сообщала о катастрофе одномоторнго самолета DHC-2 Beaver, упавшего в реку Хоксбери 31 декабря 2017 года. Все находившиеся на борту - пять пассажиров и пилот - погибли.

Compass Group - крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она действует в 50 странах мира и организует доставку еды на самые разные площадки. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек.