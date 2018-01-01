Путин и Нетаньяху договорились о встрече

Президент России и премьер-министр Израиля договорились провести встречу. Об этом информагентствам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам.

"В ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим Новым годом", - отметил Песков. "Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - подчеркнул он.