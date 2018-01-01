Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек

Почти на 300 человек уменьшилась с нового года численность Вооруженных сил РФ.

"Постановляю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих", - говорится в указе, подписанном главой государства 17 ноября. 1 января 2018 года он вступил в силу. Признаны утратившими силу указы от 8 июля 2016 года и от 28 марта 2017 года.

Напомним, что в 2017 году численность Вооруженных сил впервые за много лет была увеличена до 1 903 051 человек.

Кстати, с 1 января вырастут оклады военнослужащих - в 1,04 раза. Ранее президент на итоговой коллегии Минобороны сказал, что на ежегодную индексацию довольствия военнослужащих за три года направят 82 млрд рублей, и что с 1 января будут увеличены и военные пенсии.