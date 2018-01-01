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01.01.2018 07:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине установили возможную причину пожара на главной елке

Текст: Татьяна Дмитракова

В Южно-Сахалинске по поручению мэра Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления лиц, виновных в происшествии на главной городской площади в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в администрации города.

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Напомним, во время проведения праздничной программы на площади Ленина загорелась главная городская елка.

Сообщение о возгорании 25-метрового дерева поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 01.21 местного времени (17.21 мск).

Как заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, пожарные подъехали к месту происшествия через минуту. Но синтетический материал, из которого изготовлена ель, горел очень быстро, и спасти сооружение не удалось. Пострадавших в результате пожара нет.

ГУ МЧС по Сахалинской области обратилось к очевидцам с просьбой присылать видео возгорания для выяснения его причин. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за петарды, случайно попавшей в ель.

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