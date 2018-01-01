На Сахалине закончили устранять последствия пожара на елке

Власти закончили демонтаж каркаса сгоревшей елки на площади Ленина в Южно-Сахалинске. По информации городской администрации, в ближайшие часы планируется установить новую 12-метровую елку.

По факту произошедшей неприятности проводится проверка. Во время ЧП никто не пострадал. Разобраться в обстоятельствах пожара и его причинах предстоит сотрудникам специально созданной комиссии.

Напомним, пожар на елке начался в час ночи по местному времени, огонь мгновенно охватил дерево и уничтожил его за считанные минуты.

Предварительной причиной называется попадание петарды.