ЦИК принял к рассмотрению документы супруги муфтия Дагестана

ЦИК принял к рассмотрению документы для выдвижения на президентские выборы супруги муфтия Дагестана, главного редактора журнала "Ислам" Айны Гамзатовой. Об этом в понедельник сообщил ЦИК РФ на своем официальном сайте.

"Первого января 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ приняла к рассмотрению документы у Айны Гамзатовой в рамках процедуры выдвижения на выборах главы государства", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Уточняется, что она идёт на выборы в порядке самовыдвижения.

Собрание инициативной группы в составе 542 человек, выдвинувшей Айну Гамзатову кандидатом в президенты, прошло в Махачкале 30 декабря 2017 года.

В пакет документов, представляемых в ЦИК самовыдвиженцем, должны входить ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.