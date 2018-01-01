В Париже в новогоднюю ночь сожгли около 250 автомобилей

В Париже получила продолжение печальная новогодняя традиция: в мегаполисе и его пригородах за сутки из-за поджогов сгорело около 250 легковых машин. Это примерно на 30 больше, чем было сожжено 12 месяцев назад, следует из статистики, которую приводит издание Le Parisien.

В самом городе уничтожено 87 легковушек - примерно столько же, сколько и годом ранее. А вот пригородах Парижа число сожженных машин выросло - до 163-х. При этом 50 автомобилей пострадали от огня, который распространился на стоянках.

Сколько поджигателей задержано, в столичной полиции не сообщили, но известно, что по разным причинам были помещены под стражу 197 человек. Также отмечается, что трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в новогоднюю ночь.