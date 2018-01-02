Индия закупит у России 240 авиабомб

Индийское минобороны заявило о готовящейся масштабной сделке с Москвой. В рамках военно-технического сотрудничества Нью-Дели собирается приобрести у российских партнеров более двух сотен авиационных бомб. Об этом сообщает ТАСС. Также закупить партию ракет класса "воздух - воздух" Индия намерена у израильтян - на 70 с лишним миллионов долларов.

Информация появилась не в виде утечки в СМИ, но на официальном сайте оборонного ведомства Индии. Речь идет о поставках высокоточного управляемого вооружения для "внутренних потребностей" государства. Более того, эти авиабомбы уже используются индийской армией.

Сумма сделки с РФ, по данным индийской стороны, может составить почти 200 млн долларов. В Москве пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, что ВТС является одним из приоритетных направлений российско-индийских связей.