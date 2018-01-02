Путин назвал уникальными все работы хореографа Григоровича

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес прославленного хореографа Юрия Григоровича по случаю его 91-летия.

"Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа - уникальна", - говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля во вторник, 2 января.

"Желаю Вам здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения", - добавил президент.

Юрий Григорович был главным балетмейстером Большого театра в 1964-1995 годах, с 2008 года - его штатный хореограф.