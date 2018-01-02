Угроза взрыва в доме на Рублевке не подтвердилась

Эвакуированные жильцы одного из домов по Рублевскому шоссе в Москве смогли вернуться в свои квартиры. Проверка показала, что анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании оказалось ложным.

"В 17.10 проверка в здании завершена, угроза не подтвердилась", - цитирует ТАСС представителя экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что специалисты "частично эвакуировали" жильцов - всего из дома вывели 40 человек.

За последние сутки аналогичные проверки проводили по меньшей мере по 50 угрозам в 30 российских городах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.