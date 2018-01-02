В Воронеже вооруженный преступник напал на полицейских

В Воронеже возбуждено уголовное дело о вооруженном нападении на полицейских, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

1 января в Центральном районе города полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в краже и собирались доставить его в райотдел МВД. Однако мужчина ударил одного из правоохранителей ножом в предплечье, а другого - в висок.

Тем не менее злоумышленник был задержан. Раненные им полицейские доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. Против молодого человека возбуждено дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.