В Якутии при пожаре погибли четыре человека

Следственные органы Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех человек, среди которых маленький ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

Тела двух мужчин, женщины и ребенка 2013 года рождения были обнаружены при тушении пожара в жилом доме в садово-огородническом товариществе "Север" в городе Мирный. Осмотр места происшествия и тел, который произвела выехавшая на место следственно-оперативная группа, не выявил видимых следов криминального характера смертей. Но для выяснения обстоятельств гибели людей назначены необходимые судебные экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", его расследование продолжается, отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.