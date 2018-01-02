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02.01.2018 07:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии при пожаре погибли четыре человека

Текст: Анна Бондаренко

Следственные органы Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех человек, среди которых маленький ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

Под Орлом два человека погибли при пожаре в дачном доме

Тела двух мужчин, женщины и ребенка 2013 года рождения были обнаружены при тушении пожара в жилом доме в садово-огородническом товариществе "Север" в городе Мирный. Осмотр места происшествия и тел, который произвела выехавшая на место следственно-оперативная группа, не выявил видимых следов криминального характера смертей. Но для выяснения обстоятельств гибели людей назначены необходимые судебные экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", его расследование продолжается, отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

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