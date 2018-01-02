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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В праздники в Приморье на "Земле леопарда" усилили охрану

Текст: Анна Бондаренко

Инспекторы находящегося в Приморье национального парка "Земля леопарда" в новогодние праздники перешли на усиленный режим работы - ежедневно все оперативные группы патрулируют границы охраняемой территории, леса и дороги. Как сообщает пресс-служба нацпарка, сделано это из-за ожидаемого роста браконьерства, который, по многолетней статистике приходится именно на новогодние каникулы.

Сейчас в разгаре сезон охоты на копытных, поэтому особое внимание инспекторы уделяют территории "Земли леопарда", соседствующей с охотничьими хозяйствами. Нередко среди нарушителей оказываются люди, которые занимаются законной охотой за пределами национального парка, но затем "случайно" приходят на особо охраняемую природную территорию.

Фото: Игорь Анучин/РИА Новости
В приморском нацпарке "Земля леопарда" создали реестр браконьеров

Еще одно место, которое находится под пристальным вниманием инспекторов, - проходящая через нацпарк автодорога. Были случаи, когда браконьеры пытались отстреливать животных прямо с трассы. Здесь сотрудники нацпарка действуют вместе с полицейскими.

Как говорит заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгений Стома, число автомобильных и пеших рейдов увеличено.

- Несмотря на сложность ландшафтов и свежевыпавший снег, инспекторы ежедневно проходят десятки километров в поисках следов пребывания посторонних. Мы призываем жителей и гостей Приморья не омрачать наступление нового года уголовным делом за охоту или штрафом на незаконное пребывание на особо охраняемой природной территории, - приводятся в сообщении его слова.

Справка "РГ"

Сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за охоты и хозяйственной деятельности человека с середины XIX века в России ареал диких кошек сократился в 15-20 раз. Уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк "Земля леопарда". На тот момент там обитали всего три десятка особей. Последний мониторинг показал, что их стало 70. Увеличение, произошедшее благодаря борьбе с браконьерством, зимней подкормке копытных, которыми питаются хищники, считают ученые, имеет тенденцию к росту.

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