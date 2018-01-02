В праздники в Приморье на "Земле леопарда" усилили охрану

Инспекторы находящегося в Приморье национального парка "Земля леопарда" в новогодние праздники перешли на усиленный режим работы - ежедневно все оперативные группы патрулируют границы охраняемой территории, леса и дороги. Как сообщает пресс-служба нацпарка, сделано это из-за ожидаемого роста браконьерства, который, по многолетней статистике приходится именно на новогодние каникулы.

Сейчас в разгаре сезон охоты на копытных, поэтому особое внимание инспекторы уделяют территории "Земли леопарда", соседствующей с охотничьими хозяйствами. Нередко среди нарушителей оказываются люди, которые занимаются законной охотой за пределами национального парка, но затем "случайно" приходят на особо охраняемую природную территорию.

Еще одно место, которое находится под пристальным вниманием инспекторов, - проходящая через нацпарк автодорога. Были случаи, когда браконьеры пытались отстреливать животных прямо с трассы. Здесь сотрудники нацпарка действуют вместе с полицейскими.

Как говорит заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгений Стома, число автомобильных и пеших рейдов увеличено.

- Несмотря на сложность ландшафтов и свежевыпавший снег, инспекторы ежедневно проходят десятки километров в поисках следов пребывания посторонних. Мы призываем жителей и гостей Приморья не омрачать наступление нового года уголовным делом за охоту или штрафом на незаконное пребывание на особо охраняемой природной территории, - приводятся в сообщении его слова.

Справка "РГ"



Сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за охоты и хозяйственной деятельности человека с середины XIX века в России ареал диких кошек сократился в 15-20 раз. Уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк "Земля леопарда". На тот момент там обитали всего три десятка особей. Последний мониторинг показал, что их стало 70. Увеличение, произошедшее благодаря борьбе с браконьерством, зимней подкормке копытных, которыми питаются хищники, считают ученые, имеет тенденцию к росту.