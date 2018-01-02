Новый ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот

Новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл во вторник на Северный флот. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Илья Муромец" совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив. На причале в Североморске - в месте базирования ледокола его торжественно встречала делегация во главе с главнокомандующим СФ адмиралом Николаем Евменовым. В ближайшее время экипаж "Ильи Муромца" приступит к несению службы. Чуть ранее ледокол успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике.

Заложили ледокол на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, а спустили на воду в июне 2016-го. Длина судна - 85 метров, ширина - порядка двадцати. Водоизмещение - около шести тысяч тонн. На борту ледокола имеется вертолетная площадка.

"Илья Муромец" - это многофункциональный ледокол серии 21180. Предназначен для работы в Арктике: развертывание военных сил в ледовых условиях, проводка кораблей и судов, буксировка и научная деятельность.