На границе Крыма задержали украинца с запрещенным лекарством

Крымские пограничники не пустили в республику мужчину, который пытался провести запрещенное лекарство.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, инцидент произошел поздней ночью в автомобильном пункте пропуска Джанкой. Туда прибыл из Днепропетровска автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 44-летний гражданин Украины.

Во время таможенного осмотра машины в личных вещах водителя пограничники обнаружили 20 ампул лекарственного препарата. Это лекарство по своей химической структуре близко к морфину. Согласно постановлению Правительства РФ препарат включен в "Список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

По словам гражданина Украины, он вез это лекарство в Крым по просьбе товарища, а о том, что оно запрещено к перемещению через госграницу, он не знал. Препарат изъят и передан в Экспертно-криминалистический центр МВД по РК для проведения экспертизы. После этого будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.