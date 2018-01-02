Российские теннисисты проиграли швейцарцам на Кубке Хопмана

В Австралии проходит предсезонный выставочный теннисный турнир Кубок Хомпана, в котором принимает участие российская команда. Сегодня наши спортсмены уступили швейцарцам во втором туре группового этапа.

Согласно регламенту, игры турнира проходят как в одиночном разряде, так и в миксте. Россию на Кубке Хопмана представляют Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова - в первом матче они потерпели поражение от команды США. Хачанов со счетом 4:6, 6:1, 3:6, уступил Джеку Соку, Павлюченкова проиграла Коко Вандевеге 3:6, 3:6, а в миксте россияне оказались сильнее - Анастасия и Карен выиграли 3:4, 4:1, 4:2. Однако матч состоит из трех встреч, и по их сумме российская команда проиграла 1:2.

Не справились Хачанов и Павлюченкова и со швейцарцами. Анастасия встречалась с Белиндой Бенчич и в трех сетах упустила победу - 1:6, 6:3, 3:6. А соперником Карена стал грозный Роджер Федерер, который не без труда обыграл россиянина - 6:3, 7:6 (10:8).

Вместе с тем, опытнейший швейцарский теннисист не поскупился на комплименты в адрес оппонента.

"Это был очень интенсивный поединок, и прошел он на высоком уровне. Мы с Кареном хорошо его начали, он сразу начал давить, - рассказал после игры Федерер. - Мне понравилось, как свободно Хачанов выполнял удары в течение всего матча. Он был разнообразен, и мне пришлось нелегко".

В миксте швейцарский дуэт также оказался сильнее нашего. Федерер и Бенчич победили со счетом 4:3 (5:1), 3:4, (3:4), 4:1. В заключительном туре группового этапа, который состоится 4 января, российские теннисисты сыграют с японцами Наоми Осакой и Юити Сугитой.