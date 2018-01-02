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Умерла актриса Татьяна Майорова

Новость 02.01.2018, 20:56 | Текст: Олег Усков
Русский драматический театр Литвы Фото: Alma Pater/ wikimedia.org
Русский драматический театр Литвы Фото: Alma Pater/ wikimedia.org

На 77-м году жизни после тяжелой болезни скончалась советская актриса Татьяна Майорова. Об это сообщает Русский драматический театр Литвы, в котором Майорова служила большую часть своей творческой биографии.

Татьяна Майорова родилась в 1941 году. Закончила киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. В 1964-1967 годах - актриса Севастопольского драматического театра, в 1967-1991 годах - театра Вильнюса.

В кино дебютировала в 1967 году в легендарной "Туманности Андромеды" Евгения Шерстобитова, экранизации романа Ивана Ефремова. В картине Майорова сыграла эпизодическую роль навигатора. 

Самая известная роль актрисы - мать Альгиса в исторической драме 1979 года "Смилуйся над нами", поставленной на Литовской киностудии Альгирдасом Араминасом ("Когда я был маленьким", "Счастливый невезучий человек") по роману Витаутаса Радайтиса.

Среди других работ: болгаро-российская драма "Хвост дьявола", телефильм по сказкам Андерсена "Блуждающие огоньки", криминальная драма Николая Розанцева ("Взвейтесь, соколы, орлами!", "Убит при исполнении") "Развязка".

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