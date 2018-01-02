В Южной Корее 22 солдата пострадали при падении автобуса в пропасть

В общей сложности 22 военнослужащих пострадали в результате крупного ДТП, которое произошло в Южной Корее.
Как сообщило местное информагентство "Енхап", инцидент произошел сегодня в 17:03 по местному времени (11:03 по Москве) в уезде Янгу провинции Канвон, что на востоке от Сеула.
Перевозивший военнослужащих автобус по неизвестной причине вылетел за ограждение региональной автомагистрали и упал с высоты 20 метров. В результате инцидента 3 военнослужащих получили серьезные ранения, а еще 19 - легкие травмы.
По данным министерства обороны, солдаты-новобранцы возвращались в часть после прохождения медосмотра в военном госпитале.
Полиция и военная прокуратура ведут расследование причин инцидента.