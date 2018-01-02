В посольстве РФ в Тегеране рассказали об усилении мер безопасности

Вокруг посольства РФ в Тегеране усилены меры безопасности, обстановка у диппредставительства в целом остается спокойной, несмотря на протестные акции в стране. Об этом сообщили в дипмиссии.

"Начиная с 31 числа иранские правоохранительные органы усилили несколько меры по охране нашего диппредставительства: помимо сотрудников дипломатической полиции, также вокруг посольства размещены дополнительные силы полиции", - цитирует РИА Новости одного из дипломатов.

Он добавил, что в самом посольстве также введены некоторые меры безопасности. В частности, сотрудники могут покидать здание только "по служебной необходимости либо на небольшие расстояния".

Источник пояснил, что под усиленную охрану взяты не только российские объекты, но и других крупных европейских государств, Турции, Китая, Индии.

Дипломат отметил, что вблизи здания дипмиссии в Тегеране, а также генкосульств в Реште и Исфагане никаких демонстраций не проходит. "Единственное, что мы видели - сотрудников полиции, которых больше, чем обычно", - сказал он.

Напомним, массовые волнения в крупных городах Ирана начались 28 декабря. Жертвами беспорядков, по последним данным, стали 20 человек. МИД РФ попросил россиян избегать людных мест в стране.