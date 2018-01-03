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Фото: актрису Линдси Лохан покусала змея… и выжила

Новость 03.01.2018, 19:00 | Текст: Олег Усков

31-летнюю американскую актрису и бывшую "русскую невесту" Линдси Лохан покусала змея.

Об инциденте Линдси сама рассказала через Instagram - в Stories. Отметив, что произошло событие на отдыхе в Таиланде, в Пхукете, за медицинской помощью обращаться не пришлось, и даже более того, по словам местного колдуна, укус данный - к счастью и вообще хорошая примета.

"Мне здесь нравится - удивительное красивые места! Разве что, укус на ноге - на днях во время прогулки меня укусила змея. Но я в порядке! С Новым годом, и да благословит вас Господь", - сообщила-пожелала Лохан. Приложив фотографический "вещдок" нанесенного коварным пресмыкающимся повреждения.

Линдси Лохан родилась в Бронксе. На экранах - с трех лет, как рекламная модель. С десяти лет - в телесериалах. Записала два альбома: Speak - в 2004-м и A Little More Personal (Raw) годом позже.

Фото: kinopoisk.ru
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В середине нулевых несколько раз отлеживалась в реабилитационных центрах, успешно пуская карьеру под откос. Что не помешало в 2007 году журналу Maxim признать ее самой сексуальной женщиной в мире.

Известна по фильмам "Мачете", "Сумасшедшие гонки", "Дрянные девчонки", дикому триллеру "Я знаю, кто убил меня" (восемь "Золотых малин" 2008 года). В телепортфолио актрисы - сериалы "Королевы крика", "Две девицы на мели", "Управление гневом", "Хор".

Ранее мы писали как Лохан заступалась за Харви Вайнштейна и критиковала жену продюсера, отрекшуюся от супруга в столь непростое для него время.

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