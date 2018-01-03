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03.01.2018, 16:30
Текст: Светлана Цыганкова

Новый зенитный комплекс поступит в сухопутные войска

Новый зенитный артиллерийский комплекс придет на смену нынешнему вооружению - комплексу "Шилка". Об этом в среду сообщила группа информационного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Зенитный комплекс имеет значительные преимущества. Он может поражать беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, а также одиночные реактивные снаряды системы залпового огня. Комплекс является угрозой для самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки и наземных целей. Его самая главная особенность - малая радиозаметность.

Как отмечают в группе информационного обеспечения Сухопутных войск РФ, в 2018 году войска Противовоздушной обороны примут на вооружение и другое современное вооружение и технику. Подразделения в Арктике и на Крайнем Севере получат зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ", два воинских формирования начнут осваивать зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", а общевойсковые соединения - переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

Армейские подразделения планируют оснастить современными зенитными комплексами до 2020 года.

Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org
Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org

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