В Охотском море к аварийному траулеру подошел спасатель

К потерявшему ход в Охотском море траулеру "Юго-Восток-1" подошел спасатель "Преданный", сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского.

- Водолазы уже приступили к освобождению винта траулера от намотавшегося троса. Погода в том районе благоприятная. Как только работы завершатся, судно продолжит ход, - рассказали в подцентре.

Напомним, о происшествии стало известно 2 января. У большого рыболовецкого морозильного траулера "Юго-Восток-1", ведущего промысел у берегов Камчатки, намотался на винт швартовый трос, из-за чего корабль потерял ход. На борту судна находятся 84 человека. Угрозы их жизни нет.

Между тем в подцентре отметили, что рядом с аварийным траулером находится судно "Виктория-1". Ранее в СМИ появилась информация о том, что оно также потерпело аварию. Однако в ведомстве эти данные опровергли, пояснив, что экипаж траулера решил провести профилактический осмотр двигателя. Тем не менее после освобождения "Юго-Востока-1" спасатели направятся к "Виктории-1" и обследуют корабль.

Сообщается, что суда находятся в 40 километрах друг от друга.