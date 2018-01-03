В Новосибирске более трехсот домов остались без тепла и света

Более трехсот жилых домов, газораспределительная станция и школа остались без отопления и электроэнергии из-за повреждения газопровода в Новосибирске. Информация о нарушении газоснабжения в Ленинском районе города поступила в экстренные службы сегодня в 16.10 местного времени.

- При очистке территории по улице Станционная, 81 трактор повредил трубу газопровода высокого давления диаметром сто миллиметров, врезанную в магистраль диаметром пятьсот миллиметров, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. - В результате под отключение попала ГРС-3, 325 частных жилых домов и школа. В домах есть резервные источники теплоснабжения - печи на твердом топливе и электрообгреватели.

Восстановительные работы ведут прибывшая на место аварии бригада ОАО "Газпром газораспределения "Томсктрансгаз" и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России. Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы пятнадцать человек и четыре единицы техники. Газоснабжение ориентировочно должно быть восстановлено к 21.00 местного времени.

Между тем, в Новосибирске сейчас двадцать градусов мороза. К ночи столбик термометра, по прогнозу синоптиков, опустится до минус 22-24 градусов.