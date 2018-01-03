В Омске лихач насмерть сбил двух человек на тротуаре и сбежал

В Омске полицейские ищут водителя, который, сбив насмерть двух пешеходов, бежал.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Госавтоинспекции накануне в 21.30 местного времени. На место незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и бригада медиков.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь со стороны улицы Воровского в направлении 2-й улицы Красной звезды, недалеко от дома № 41/Б по улице Марьяновская,19 совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по тротуару, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД России по Омской области. - В результате оба пешехода - мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения - скончались на месте до приезда скорой помощи. А сбивший их водитель, бросив транспортное средство, скрылся в неизвестном направлении.

Обстоятельства и причины случившегося выясняют полицейские. Поиски водителя, личность которого уже установлена, продолжаются.