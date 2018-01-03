В Чечне закрыли несколько каналов по отмыванию денег

На территории Чечни было обнаружено несколько каналов по отмыванию денег, все они ликвидированы. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

- На территории Чеченской республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована, - сообщил РИА Новости Кузнецов.

Он также прокомментировал инцидент с главой чеченского Сбербанка, которого заподозрили в создании 12 фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичили более миллиарда рублей. По данным пресс-службы республиканского управления МВД, в отношении мужчины заведено уголовное дело.

- Что касается случая с руководителем местного Сбербанка, то мы провели собственную проверку. Этот руководитель был отстранен и уволен на основании нарушений административного порядка, - уточнил представитель банка.