Каспийская флотилия ликвидировала последствия "ядерного удара"

На кораблях Каспийской флотилии провели плановое тактическое учение по ликвидации последствия применения условным противником оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В учениях были задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также малый ракетный корабль "Град Свияжск". Последствия воздействия оружия массового поражения на них, в первую очередь, ликвидировались силами экипажа под руководством командиров кораблей.

По сигналу "Радиационная опасность" экипажи начали отрабатывать нормативы по применению средств индивидуальной защиты, к которым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы и комплекты защитной одежды, а также проходить дозиметрический контроль уровня радиации. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ликвидировали последствия применения противником оружия массового поражения, обрабатывая корпуса и поверхностей корабля деактивационным средством.

Все боевые посты и командные пункты герметизируются. Автоматически срабатывают устройства автоматического задраивания корабельных отверстий. Все корабли оборудуются стационарными средствами коллективной защиты личного состава, а также системами предотвращения заражения и специальной обработки.