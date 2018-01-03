Под Волгоградом сгорел магазин

Ночью 3 января в рабочем поселке Городище загорелся магазин. По информации регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера чуть позже полуночи.

Когда пожарные расчеты 65-ой пожарно-спасательной части прибыли к месту ЧП на Площадь Павших Борцов, огнем были охвачены две холодильные витрины и потолок помещения - около 50 квадратных метров. В 00:19 часов пожар был ликвидирован. Сейчас устанавливается его причина. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кстати, буквально за несколько часов до этого, вечером второго января в Городище, на улице Краснознаменской горела баня. Спасатели также оперативно, за считанные минут справились с огнем. В этом случае причиной пожара предположительно стала неисправность дымохода.

Всего же за минувшую ночь и вечер второго января в Волгоградской области пожарные расчеты семь раз выезжали на тушение пожара.