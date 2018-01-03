В аэропорту Волгограда из-за тумана задержаны рейсы в Москву

В среду 3 января международный аэропорт Волгоград изменил расписание вылета и прилета нескольких авиарейсов из-за густого тумана, опустившегося на город. Как сообщили в справочной аэропорта, воздушная гавань сейчас работает по фактической погоде.

На официальном сайте международного аэропорта Волгоград размещена информация о задержке трех московских рейсов. Первый самолет должен был приземлиться на волгоградской земле еще в 10.35, но его посадку пришлось перенести. Пока на 18.20. Примерно в такое же время в аэропорту должны сесть еще два лайнера из столицы.

Соответственно и время вылетов самолетов из Волгограда в Москву также смещено. Все три рейса, которые должны были вылететь в разное время, теперь планируется отправить в промежуток между 19.20 и 19.45.