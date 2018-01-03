В Зауралье завели дело из-за гибели пятерых человек при пожаре

Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после новогоднего пожара в Катайском районе.

Напомним, ЧП произошло в селе Петропавловское: 1 января около 21 часа по местному времени в частном жилом доме были обнаружены тела пятерых человек, в том числе 10-летнего мальчика.

Еще двое пострадавших на реанимобиле доставлены в Курган для оказания медицинской помощи. Здоровью третьей пострадавшей, 13-летней девочки, ничего не угрожает.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем управления, в ее составе - наиболее опытные следователи-криминалисты - сообщили в СКР. - По предварительным данным смерть всех пятерых наступила от острого отравления угарным газом в результате неисправной работы отопительного оборудования.

Оно уже изъято следователем со специалистами "Шадринскмежрайгаза" - для проведения экспертизы. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются родственники погибших и очевидцы для установление обстоятельств трагедии.

