Рядом с посольством России в Иране усилили меры безопасности

В Тегеране дипломатическая полиция усилила меры безопасности рядом с посольством России в Иране. Это связано с акциями протеста, которые начались в стране 28 декабря. Напомним, местные жители недовольны ростом цен.

В результате столкновений с полицией погибли уже 20 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, арестованы свыше 450 человек.

"Вокруг посольства РФ в Иране наблюдаются усиленные кордоны полиции. Также действуют некоторые ограничения на выезд", - рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве.

Ранее Вашингтон заявил о намерении созвать в ближайшие дни специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека. "Мы проведем встречи, на которых обсудим события в Иране", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.