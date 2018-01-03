Спринт на "Тур де Ски" отменили из-за ветра и дождя

Мужская и женская спринтерские гонки классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе не состоялись из-за плохих погодных условий. Как сообщается в микроблоге Международной федерации лыжного спорта (FIS) в "Твиттере", из-за сильного ветра и дождя организаторы приняли решение отменить старт.

Организаторы сообщили, что гонки не будут перенесены. Поэтому программа "Тур де Ски" теперь будет состоять из шести стартов. Первый, второй и третий этапы прошли в швейцарском Ленцерхайде. Следующие соревнования запланированы в Оберстдорфе на четверг, в этот день должны пройти гонки с общего старта у мужчин и женщин.

Заключительные шестой и седьмой этапы по традиции состоятся в итальянской Валь ди Фиемме.

Напомним, что российский лыжник, действующий победитель "Тур де Ски" Сергей Устюгов выиграл спринт, а также занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем, уступив швейцарцу Дарио Колонье как эту победу, так и лидерство в общем зачете.