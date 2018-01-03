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03.01.2018 14:54
Рубрика: Власть

Стратегические бомардировщики получат интеллектуальную бортовую систему

Текст: Владислав Куликов

Стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 получат интеллектуальную бортовую систему. Об этом сообщает Интерфакс-АВН.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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По данным агентства, интеллектуальная бортовая система с автоматическим управлением разработана в ОКБ Сухого, и станет основой авионики не только для стратегических и дальних бомбардировщиков, но и перспективных ударных беспилотников.

"Впервые реализованная на Су-35 идея информационно-управляющей системы к настоящему времени заняла центральное место в структуре авионики Т-50 (ПАК ФА), модернизируемых "стратегов" Ту-160, Ту-22М3, закладывается в архитектуру комплекса бортового оборудования перспективных вертолетов и ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщают в Объединенной авиастроительной корпорации.

Интеллектуальная система позволит использовать перспективные алгоритмы боевого применения, автоматизировать управление системами самолета и его вооружением. Это расширяет спектр боевых задач, упрощает предполетную подготовку и снижает нагрузку на летчика.

Эксперты ОАК поясняют, что новый комплекс авионики боевого самолета не требует постоянного присутствия человека для решения задач, так как автоматически объединяет различные данные и предоставляет пилоту более точную и развернутую картину обстановки.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
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Новая система позволила отказаться от традиционной архитектуры бортового оборудования как набора автономных каналов информации и управления со своими собственными датчиками, вычислителями и средствами отображения информации, замыкающихся на летчиках. К настоящему времени более 70 серийных комплектов информационно-управляющей системы прошли испытания и получили летную годность.

Кроме того, как сообщает Интерфакс-АВН, "Объединенная авиастроительная корпорация" завершает создание противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ. Также продолжается модернизация существующего парка противолодочных Ил-38. Комплекс "Новелла", установленный на модернизированных Ил-38, позволит увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза.

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