Трейлер: футбольный фильм Данилы Козловского "Тренер"

Вышел первый полноценный трейлер "Тренера" за авторством Данилы Козловского.

Неудержимый духоподъемный пафос спортивной агитки от одного из самых известных актеров РФ приурочен к футбольному чемпионату мира, который состоится в следующем году.

По сюжету, главный герой Юрий Столешников (Козловский) в прошлом покинул национальную сборную после неудачи на одном из матчей, а ныне уезжает в провинцию, чтобы до блеска натренировать не очень высокого уровня команду "Метеор". Сможет ли герой преломить сложную эмоциональную ситуацию и привести команду к успеху? (Интрига! Интрига!)

Козловский не только выступил в роли продюсера и режиссера, но и частично поучаствовал в сценарии.

Выход ленты запланирован на 19 апреля 2018 года.