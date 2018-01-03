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Трейлер: футбольный фильм Данилы Козловского "Тренер"

Новость 03.01.2018, 18:30 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел первый полноценный трейлер "Тренера" за авторством Данилы Козловского.

Неудержимый духоподъемный пафос спортивной агитки от одного из самых известных актеров РФ приурочен к футбольному чемпионату мира, который состоится в следующем году.

Фото: youtube.com/ kinolorber
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По сюжету, главный герой Юрий Столешников (Козловский) в прошлом покинул национальную сборную после неудачи на одном из матчей, а ныне уезжает в провинцию, чтобы до блеска натренировать не очень высокого уровня команду "Метеор". Сможет ли герой преломить сложную эмоциональную ситуацию и привести команду к успеху? (Интрига! Интрига!)

Козловский не только выступил в роли продюсера и режиссера, но и частично поучаствовал в сценарии.

Выход ленты запланирован на 19 апреля 2018 года.

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