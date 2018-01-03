В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 48 человек

Число жертв аварии с участием автобуса в Перу выросло до 48 человек. Ранее СМИ сообщали о 36 погибших.

Напомним, пассажирский транспорт и грузовая фура столкнулись в 70 километрах от Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". После удара автобус, в котором находились 55 человек, упал с обрыва высотой около 100 метров.

Предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные министра транспорта и коммуникаций Перу.