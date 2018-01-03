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Вышел новый тизер третьего сезона "Эша против зловещих мертвецов"

Новость 03.01.2018, 18:15 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вышел новый тизер-промо третьего сезона "Эша против Зловещих мертвецов".

Оформленный в духе рекламных страстей, с помадой, танцами и пивным слоганом "Не думай - пей Shemps" из ходовых нынче 80-х годов прошлого века и новогодний по настроению тизер мягко напоминает, что бидоны с кровью, черный юмор и "Некромикон" в комплекте уже скоро прибудут на малые экраны.

Фото: youtube.com/ kinolorber
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Стоит отметить, что промо, отдавая дань уважения чувству юмора создателей сериала, не должно смущать отсутствием звука бензопилы или скрипящей от негодования нечисти - в самом конце ролика название покрывается знакомой темно-алой жидкостью. Ведь задача у Эша прежняя - бороться с дедайтским злом и победить с улыбкой на устах.

Впрочем, обещается, что в новом сезоне градус эмоционального сопереживания будет поднят еще выше, поскольку планируется появление дочери Эша.

Шоу вернется в эфир Starz 25 февраля.

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