Вышел новый тизер третьего сезона "Эша против зловещих мертвецов"

Вышел новый тизер-промо третьего сезона "Эша против Зловещих мертвецов".

Оформленный в духе рекламных страстей, с помадой, танцами и пивным слоганом "Не думай - пей Shemps" из ходовых нынче 80-х годов прошлого века и новогодний по настроению тизер мягко напоминает, что бидоны с кровью, черный юмор и "Некромикон" в комплекте уже скоро прибудут на малые экраны.

Стоит отметить, что промо, отдавая дань уважения чувству юмора создателей сериала, не должно смущать отсутствием звука бензопилы или скрипящей от негодования нечисти - в самом конце ролика название покрывается знакомой темно-алой жидкостью. Ведь задача у Эша прежняя - бороться с дедайтским злом и победить с улыбкой на устах.

Впрочем, обещается, что в новом сезоне градус эмоционального сопереживания будет поднят еще выше, поскольку планируется появление дочери Эша.

Шоу вернется в эфир Starz 25 февраля.