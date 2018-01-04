"Арсенал" и "Челси" сыграли вничью

Лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси" в 22-м туре чемпионата Англии завершилось ничьей. Встреча, прошедшая на "Эмирейтс - Эшбертон Гроув", завершилась со счетом 2:2. "Арсенал" ушел от поражения в добавленное время благодаря мячу защитника Эктора Бельерина (90+2).

В составе "канониров" также отличился Джек Уилшир (63-я минута), который открыл счет. У "Челси" забили Эден Азар (67, пенальти) и Маркос Алонсо (84).

Из-за этой ничьей команда Антонио Конте не смогла опередить "Манчестер Юнайтед" в таблице АПЛ и выйти на второе место. "Челси" с 46 очками идет на третьем месте, "Арсенал" - шестой (39).