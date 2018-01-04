Число жертв аварии с автобусом в Перу возросло до 51

СМИ сообщили о 51 погибшем в ДТП с участием автобуса в Перу. Как пишет ТАСС, с помощью дрона спасатели смогли осмотреть труднодоступный участок берега, где находятся обломки машины. Сложная операция по извлечению останков погибших продолжается уже более суток.

Напомним, авария произошла во вторник вечером на Панамериканском шоссе в 70 километрах от Лимы. На участке, который местные называют "Поворот дьявола", пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего упал в пропасть с высоты 100 метров.

Выжить удалось шестерым, но состояние пяти из них оценивается как тяжелое или очень тяжелое. Точное число пассажиров до сих пор неизвестно. По предварительным данным, в автобусе было 55 человек. Предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости.