Под Москвой ель задавила дровосека

В поселке Поваровка, что находится в Солнечногорском районе Подмосковья, произошел несчастный случай: огромная ель упала на рубившего ее человека.

Пострадавшим оказался 53-летний москвич, которому зачем-то понадобилось рубить елку в январе. Он доставлен в Солнечногорскую больницу, сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда N29, чьи сотрудники извлекали дровосека из-под дерева. Спасатели вынесли пострадавшего из леса и вызвали реанимобиль. Сейчас незадачливый дровосек находится в реанимации.

А в Москве за четыре дня, прошедших с начала 2018 года, спасатели вынуждены были трижды вызволять людей из водного плена. Граждане выходили на лед водоемов, несмотря на прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о том, что из-за аномально теплой погоды ледовый покров стремительно теряет прочность и выходить на него опасно.