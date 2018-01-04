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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Приморье два проекта получили статус "Национального события 2018"

Текст: Ольга Журман

Два крупных мероприятия, ежегодно проводимых в Приморье, попали в ТОП-200 лучших событийных проектов, получивших статус "Национального события 2018" по версии портала EventsInRussia. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Лучшими событийными проектами признаны Международный музыкальный фестиваль V-ROX и Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого". Оба проекта имеют большое социальное значение и являются драйвером развития туристической отрасли, отметили в департаменте туризма Приморского края.

"В 2017 году Приморский край впервые вошел в Национальный рейтинг событийных мероприятий: регион занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны. Мы были рады узнать, что вслед за этим два наших ярких фестиваля получили статус "Национального события”. Это как раз те мероприятия, которые отражают наш дальневосточный и приморский характер. И с каждым годом таких событий, пользующихся популярностью у российских и зарубежных гостей, в нашем регионе становится все больше", - заявил глава департамента Константин Шестаков.

Фото: Сергей Саркисов
Календарь культурных событий Дальнего Востока для гостей из Китая

В национальном календаре событий на 2018 год содержится около 50 приморских мероприятий. Среди них: кинофестиваль "Меридианы Тихого - 2018", Пятый Дальневосточный Медиасаммит, День Бикина в Приморском крае, III Международный Дальневосточный Фестиваль "Мариинский", фестиваль "Анучино - медовое раздолье", ежегодный чемпионат социальных танцев "Echale Salsita - 2018", Ультрамарафон "Приморская сотка", Международный телевизионный фестиваль "Человек и море", фестиваль "Приморские струны", День коренных малочисленных народов, фестиваль уличной еды "Лаваш" и другие.

Справка "РГ"

В 2017 году на соискание статуса "Национальное событие года" было подано 1600 заявок из 74 регионов России.

Фестиваль V-ROX - большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. Проходит во Владивостоке с 2013 года в августе. Основатель и куратор фестиваля - уроженец Владивостока Илья Лагутенко (группа "Мумий Тролль").

Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" - международный кинофестиваль кинематографистов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), проводящийся с 2003 года в городе Владивостоке.

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