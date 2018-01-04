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04.01.2018 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области при пожарах погибли семь человек

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за сильных морозов, накрывших Иркутскую область, в регионе участились возгорания: 3-4 января зафиксировано более 30 бытовых пожаров. На пяти из них погибли семь человек.

Самая частая причина ЧП - перегрузка электросетей и использование неисправного электрооборудования. Так, по всей вероятности, погибли 59-летняя хозяйка частного дома в Тайшете и двое ее гостей.

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- Сейчас сотрудники испытательной пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы и специалисты экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Иркутской области проводят работы на месте ЧП, - отметил Виктор Пашков, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору. - Судя по всему, в доме было включено несколько электрообогревателей, и сети не выдержали напряжения. А компания распивала спиртные напитки и не заметила, как проводка задымилась.

Пожарные и спасатели усилили профилактическую работу с населением: как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за минувшие сутки проведено 3319 подворовых обходов, проинструктировано 5256 человек и распространено 6644 памятки на противопожарную тематику. Проведено 277 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверено 114 мест проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 192 человека, проживающих в смежных зданиях и помещениях.

- Мы вынуждены констатировать, что одних профилактических мероприятий для предотвращения трагедий недостаточно. Необходимо оборудовать свои жилища современными средствами раннего обнаружения пожара, - отметил Виктор Пашков. - Работа по установке дымовых извещателей в домах многодетных семей, маломобильных граждан велась в течение всего 2017 года, и она будет продолжена. Но остальным жителям необходимо позаботиться о приобретении таких устройств самостоятельно.

При понижении среднесуточной температуры инспекторы пожарного надзора настоятельно рекомендуют жителям не оставлять без внимания включенные бытовые электроприборы и топящиеся печи.

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