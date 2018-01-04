В центре Петербурга сгорел пассажирский автобус

В центре Петербурга потушили пожар на стрелке Васильевского острова. Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, у дома 1 по Биржевой площади сгорел автобус MAN.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11.27. По словам очевидцев, окрестные кварталы заволокло густым серым дымом.

По счастливой случайности в припаркованном автобусе никого не оказалось - сведений о пострадавших нет. На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось около получаса - в 11.55 пожар был ликвидирован. Правда, к этому моменту салон полностью выгорел.

Автобус тушили 15 пожарных при поддержке трех спецмашин.