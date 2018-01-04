Прокуратура занялась сгоревшим автобусом в центре Петербурга

Петербургская прокуратура начала проверку по факту пожара в центре Северной столицы, в результате которого туристический автобус, припаркованный в районе стрелки Васильевского острова, выгорел дотла.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в настоящее время выясняется, какая транспортная компания владела автобусом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сигнал о пожаре в центре города поступил на пульт дежурного сегодня в 11.27. На место выехали три машины МЧС с пятнадцатью спасателями. Тем временем окрестности стрелки Васильевского острова заволокло густым серым дымом.

Пожарные справились с огнем за пять минут до полудня, хотя к тому времени от автобуса остался лишь металлический каркас - весь интерьер сгорел полностью. К счастью, обошлось без жертв.

Проверку ведет прокуратура Василеостровского района.