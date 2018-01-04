Российские военные смогут "отключить" чужие спутники с Земли

Российская армия в перспективе может получить систему противоспутникового оружия, которая сможет блокировать в ближайшем космосе спутники связи противника. Работы над проектом "Тирада-2С" начались в 2001 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как ранее заявил на заседании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов, мобильный комплекс, который действует путем радиоэлектронного подавления спутников связи. Других данных о разработке системы в открытых СМИ не сообщается.

Напомним, что в ноябре прошлого года появилась информация о проектно-исследовательских работах над ударным противоспутниковом комплексом "Рудольф". В рамках новой программы вооружения на 2018 - 2027 годы запланировано создание мобильной многоканальной зенитно-ракетной системы дальнего действия ЗРС С-500, фрегата проекта 22350, многоцелевой подлодки проекта 885, патрульных кораблей проектов 23560 и 22160, высокоточной гиперзвуковой ракеты Циркон.

Кстати

46-й Центральный научно-исследовательский институт является головной научной организацией в Министерстве обороны России по проблемам разработки программ развития отечественной технологической базы, обосновании реализации современных наукоемких проектов в оборонной промышленности, а также подготовки предложений и заключений по вопросам продвижения российских технологий и научно-технологических достижений. В настоящее время в институте работают 19 докторов и 103 кандидата наук.