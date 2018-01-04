В Сочи задержали новогоднего стрелка

Сотрудники сочинской полиции проверили появившийся в интернете ролик, на котором мужчина стреляет в воздух из автомата.

Предположительно, кадры были сняты в новогоднюю ночь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, личность стрелявшего установили. Им оказался местный житель.

Выяснилось, что стрелял он не из боевого, а так называемого охолощенного автомата, который лишь имитирует выстрелы специальными патронами.

Мужчину задержали до выяснения обстоятельств, проверка продолжается.