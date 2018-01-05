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Фото: бывшая жена Бена Аффлека "сменила пол"

Новость 05.01.2018, 17:08 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

45-летняя американская актриса, режиссер, продюсер и экс-жена Бена Аффлека, предельно цинично наградившего супругу "рогами" - в качестве экстремального подарка на юбилей, порадовала поклонников внезапным.

В своем Instagram Гарнер выложила редкое архивное фото 2011 года, на котором довольно предстала убедительно загримированной под мужчину. Похожего (отмечают комментаторы) на Эдди Редмэйна. Ну или на Джеймса Франко.

"Новый год, новая я", - подписала фото актриса. "Вау! Да это же чудесно!", - заверили подписчики.

Фото: Chris Pizzello/ Invision/ AP
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Уточнено, что проделано это всё было для съемок в фильме, который так и не дошел до зрителя.

Дженнифер Гарнер родилась в Техасе. С детства занималась балетом. Переехав в Нью-Йорк, подрабатывала статистом, снималась в сериалах. Первая заметная роль - 2000 год, сюрреалистическая молодежная комедия "Где моя тачка, чувак?" До Аффлека три года была замужем за актером Скотом Фоли, номинантом на премию Teen Choice Awards в категории "Самый отвратительный тип" (за "Крик 3").

С Беном Дженнифер познакомилась на съемках "Перл-Харбора" в 2001-м, но роман их завязался позднее - в 2003-м, на кинокомиксе "Сорвиголова". Пара связала себя узами брака в июне 2005-го. У них троих детей: Вайлет, Серафина и Самуил.

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