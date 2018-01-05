Голубой тунец весом 405 килограммов продан за 323 тысячи долларов

Голубой тунец весом 405 килограммов продан в Токио за 36,45 миллиона иен (323 тысячи долларов). Об этом сообщили организаторы прошедшего в пятницу аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи.

Главный лот торгов был выловлен в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори). Огромная рыба ушла с молотка по самой высокой за день цене, передает ТАСС.

При этом максимальная стоимость лота была далека от рекордной. В 2013 году 222-килограммовый голубой тунец был продан за 155,4 миллиона иен (1,75 миллиона долларов по курсу на тот момент).

Борьба за самого крупного голубого тунца на первых в году рыбных торгах в Цукидзи является ежегодной забавой для элиты токийских рестораторов.