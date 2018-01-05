Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с РФ

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что "прощание" с Россией, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно.

"Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит", - написал он в Twitter, напомнив, что Россия остается главным торговым партнером Украины.

"Странное прощание", - резюмировал Пушков.

В то же время заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает, что Петр Порошенко вместо неумных заявлений о прощании с Россией должен просить прощения у своего народа за причиненные беды и страдания.

"Его прощальные и, на самом деле, неумные заявления только усугубляют его и без того большую вину перед украинским народом. Поэтому вместо смешных "прощай" ему в пору уже сейчас просить прощения у граждан Украины за принесенные беды и страдания", - цитирует Яровую ее пресс-служба.

Напомним, Петр Порошенко в очередной раз напомнил, что в минувшем году Европейский союз предоставил его стране безвизовый режим, и опять "окончательно попрощался" с Россией. Украинский президент ранее уже озвучивал свое "последнее прощай". Это было в мае 2017 года, когда Совет министров ЕС одобрил решение о предоставлении Украине безвизового режима.